Karabük'te kamu hizmeti alanların memnuniyeti sürekli iletişimle artırılacak

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen projeyle kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, "Vatandaş Memnuniyetini Artırma ve Ölçme Projesi"ni 2023 Aralık'tan bu yana İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Açık Kapı Şube Müdürlüğünün destekleriyle uyguladıklarını söyledi.

Ana amaçlarının, vatandaş memnuniyetini arttırmak, iyi uygulama örneklerini tespit edip bunları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamak, personelin performansını ölçmek ve artırmaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirten Yavuz, aynı zamanda dolaylı denetim sistemi kurmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Yavuz, yaklaşık 1 yıldır kurumlardan hizmet alan vatandaşların düzenli olarak arandığını, şu ana kadar yaklaşık 9 bin 500 kişiye ulaşıldığını aktararak, "Bu 9 bin 500 civarındaki aramanın yaklaşık 5 bin 70'iyle birebir görüşme sağlandı. Görüşmelerimiz önceden yapılandırılmış görüşme metni üzerinden ortalama 1 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılıyor. Görüşmelerde vatandaşımızın almış olduğu kamu hizmetinden memnun olup olmadığını ölçmeye çalışıyoruz. Kamu hizmetini sunan personelden memnuniyetini ölçmeye çalışıyoruz. Bu noktada bir görüşü, önerisi veya talebi varsa bunları öğrenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.