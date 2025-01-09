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        Karabük'te sis etkili oldu

        Karabük'te sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:15
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        Karabük'te sis etkili oldu
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        Karabük'te sis etkisini gösterdi.

        Kent merkezinde sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyretti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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