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        Filistinli doktora öğrencisi ülkesindeki eski binaların dönüşümü için proje hazırladı

        ORHAN KUZU - Doktora yapmak için Karabük'e gelen Filistinli Fadi Salah, ülkesindeki tarihi binaların dönüşümü için proje hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:26
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        Filistinli doktora öğrencisi ülkesindeki eski binaların dönüşümü için proje hazırladı
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        ORHAN KUZU - Doktora yapmak için Karabük'e gelen Filistinli Fadi Salah, ülkesindeki tarihi binaların dönüşümü için proje hazırladı.

        Filistin'de Birzeit Üniversitesindeki lisans eğitimini 2010 yılında tamamlayan 38 yaşındaki Salah, doktora yapmak için 2019'da Karabük'e geldi.

        İsrail'in saldırıları sonucu büyük yıkım yaşanan Filistin'in yeniden imarına katkıda bulunmak isteyen Salah, Nablus kentindeki tarihi yapıların sürdürülebilir yaklaşımlarla rehabilite edilmesine yönelik proje hazırladı.

        Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı'nın danışmanlığında hazırlanan proje, Nablus'ta düzenlenen sürdürülebilir mimarlık temalı uluslararası yarışmada birincilik ödülü kazandı.

        "Nablus Bulvarı Projesi" çerçevesinde 2 tarihi binanın, yenilikçi ve çevre dostu yöntemlerle modern kullanımlara uygun dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Çalışmada, tarihi mirasın korunması temel alınırken enerji verimliliği, su tasarrufu, geri dönüşüm ve yerel mimari değerlerin yaşatılması gibi sürdürülebilirlik ilkelerine öncelik verildi.

        Ayrıca çevreye duyarlı teknolojilerin projeye entegre edilmesi ve akıllı bina yönetim sistemlerinin kullanılmasıyla geleceğe yönelik kapsamlı ve örnek model ortaya konuldu.

        - "Doktora sürecinde aldığım dersler ve bilgiler yarışmayı kazanmama yardımcı oldu"

        Fadi Salah, AA muhabirine, doktora yapmak için Filistin'den Karabük'e geldiğini söyledi.

        İsrail'in saldırıları sonucu Nablus'ta yıkılan 2 tarihi binanın dönüştürülmesi için proje hazırladığını belirten Salah, yenilikçi ve çevre dostu yöntemlerle modern kullanımlara uygun dönüştürülecek binaların, "yeşil bina" sertifikalarına sahip olacağını kaydetti.

        Salah, projeyi geliştirirken pasif ve aktif teknikler kullandığını bildirerek, "Tarihi binalar için sürdürülebilir bina modeli oluşturuldu. Doktora sürecinde aldığım dersler ve bilgiler yarışmayı kazanmama yardımcı oldu. Filistin'de (İsrail'in saldırılarında) çok bina yıkıldı. Binaların yeniden yapılması gerekiyor. Onun için bu proje model oluşturacak." diye konuştu.

        - "Tarihin ve kültürün sürdürülebilirliği üzerine odaklanan bir proje"

        Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı da Salah'ın projesinde tarihi çevrelerde sürdürülebilirlik temasının öne çıktığını kaydetti.

        Projenin, Nablus'ta yıkıntı bir alanın tarihi ve kültürel sürdürülebilirliğini koruyarak, sürdürülebilir mimarlık ilkeleri ve stratejileri uygulanarak yeniden inşasına yönelik hazırlandığını anlatan Kayılı, "Hem kültürel ve tarihi sürdürülebilirliğin sağlamasına hem de yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir yapı tasarım ilkelerinin bir arada kullanılmasına yönelik bir proje. Yağmur suyu toplama sistemleri, yeşil cepheler, akıllı aydınlatma sistemleri, bina enerji yönetimi, enerji performansı yüksek bina tasarımına odaklanan bir proje." ifadelerini kullandı.

        Kayılı, Salah'ın projesiyle önemli başarı elde ettiğine işaret ederek, "Filistin'de hayatını kaybeden insanların yanı sıra yapılar da ciddi zarar gördü. Bu proje aslında kendi başına tekil alanda uygulanmaya yönelik olsa da aslında bu projenin kazananı yeni bir Filistin'in imarında model önerisi olacak. Bu anlamıyla da çok öne çıkan bir yönü var. Tek başına yapılmış, tek başına bir alana önerilmiş proje olsa da Filistin'in yeniden inşasında kilit mimari model rolü üstlenmesi açısından da oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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