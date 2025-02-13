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        Karabük'te tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

        Karabük'te güçten düşen kızıl şahin tedavi edilip doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:45
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        Karabük'te tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
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        Karabük'te güçten düşen kızıl şahin tedavi edilip doğaya salındı.

        Doğada bitkin halde bulunan kızıl şahin, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Veteriner hekim tarafından yapılan tedavi ve bakımla sağlığına kavuşan şahin, doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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