Karabük'te tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
Karabük'te güçten düşen kızıl şahin tedavi edilip doğaya salındı.
Karabük'te güçten düşen kızıl şahin tedavi edilip doğaya salındı.
Doğada bitkin halde bulunan kızıl şahin, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Veteriner hekim tarafından yapılan tedavi ve bakımla sağlığına kavuşan şahin, doğaya bırakıldı.
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