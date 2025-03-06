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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ücretsiz Sinema Günleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:52
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ücretsiz Sinema Günleri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan Karabük Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, sinemaseverlere keyifli anlar yaşattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehrimizde her yaştan vatandaşımızın sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı hedefliyoruz. Ücretsiz Sinema Günleri ile hem çocuklarımız hem de yetişkinler için keyifli ve verimli sosyal ortam oluşturuyoruz. Karabük Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimizi sürdürecek, hemşerilerimizin sanata ve kültüre daha fazla katılım göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ücretsiz Sinema Günleri'ne katılmak isteyenlerin, Sosyal Yaşam Merkezi veya Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden kayıt yaptırabileceği belirtildi.

        - AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt gençlerle sahurda buluştu

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, üniversite öğrencileriyle sahurda bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci evinde gençlerle buluşan Salt, öğrencilerin taleplerini dinledi.

        Mutfağa girerek menemen yapan Salt, gençlere "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" diye sordu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, "Onların enerjisi ve fikirleri bizim için çok kıymetli. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Sahur programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        - KBÜ'de "Deprem Bilinciyle Dayanışma" söyleşisi düzenlendi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında "Deprem Bilinciyle Dayanışma" söyleşisi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı, TÜGVA Karadeniz Bölge Koordinatörü İsa Lord, AFAD, UMKE ve TÜGVA'nın temsilcileri ile akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

        Konuşmasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Lord, "Bugün burada düzenlenen bu anlamlı program vesilesiyle deprem bilinciyle birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Avcı da Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

        Geçmişte yaşanan depremlerin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getiren Avcu, "AFAD olarak ülkemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depreme karşı dayanıklı şehirler inşa etmek, afet yönetim sistemini geliştirmek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve ülkemizde afet kültürü oluşturmak temel hedeflerimizin arasındadır." diye konuştu.

        Söyleşi kapsamında, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı.

        AFAD ve UMKE ekipleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşarak, afetlerde izlenmesi gereken yollar hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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