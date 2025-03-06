Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ücretsiz Sinema Günleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan Karabük Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, sinemaseverlere keyifli anlar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehrimizde her yaştan vatandaşımızın sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı hedefliyoruz. Ücretsiz Sinema Günleri ile hem çocuklarımız hem de yetişkinler için keyifli ve verimli sosyal ortam oluşturuyoruz. Karabük Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimizi sürdürecek, hemşerilerimizin sanata ve kültüre daha fazla katılım göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Sinema Günleri'ne katılmak isteyenlerin, Sosyal Yaşam Merkezi veya Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden kayıt yaptırabileceği belirtildi.

- AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt gençlerle sahurda buluştu

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, üniversite öğrencileriyle sahurda bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci evinde gençlerle buluşan Salt, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Mutfağa girerek menemen yapan Salt, gençlere "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" diye sordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, "Onların enerjisi ve fikirleri bizim için çok kıymetli. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sahur programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

- KBÜ'de "Deprem Bilinciyle Dayanışma" söyleşisi düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında "Deprem Bilinciyle Dayanışma" söyleşisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı, TÜGVA Karadeniz Bölge Koordinatörü İsa Lord, AFAD, UMKE ve TÜGVA'nın temsilcileri ile akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.