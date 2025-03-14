AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Karabük'te konuştu:

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Önümüzde çok verimli, çok anlamlı değerlendirmemiz gereken 3 yılımız var. Teşkilatlarımızla önceki dönem ve bugün ayrımı yapmadan hep birlikte sahada daha güçlü, daha kararlı olacağız." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak için kente gelen Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt tarafından parti binası önünde karşılanan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, Karabük'e büyük heyecanla geldiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde Karabük'te aldıkları sonucun kendilerini mutlu ettiğini belirten Büyükgümüş, "Burada ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatlarımız ve köy temsilciliklerimize kadar uyumlu, kararlı, güçlü teşkilatımız var. Karabük'e hizmet noktasında çok güçlü kadronun çalıştığına şahidiz. Biz de bu güzel kadroya destek vermek için şehrimizdeyiz." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, AK Parti Teşkilat Başkanlığı olarak ramazan ayı boyunca tüm şehirlerde koordinasyon çalışması yürüteceklerini aktararak, "Gittiğimiz her şehrimizde 3 kademe il yönetimimizle bir araya gelip toplantıda aldığımız kararlarla önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Daha sonra Karabük Belediyesi'ni ziyaret eden Büyükgümüş, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile bir süre makamında görüştü.

Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde basına kapalı yapılan 3 kademe teşkilat toplantısına katılan Büyükgümüş, ardından Karabük Belediyesi Kanyonpark Düğün Salonu'ndaki iftar programına katıldı.

Burada konuşan Büyükgümüş, AK Parti Karabük ailesinin Karabük'te birliğin, kardeşliğin, hizmetin ve eser siyasetinin temsilcisi olduğunu anlattı.

AK Parti'nin sesinin Karabük'te yükseldiğini vurgulayan Büyükgümüş, "Emeğinizle, adanmışlığınızla Karabük'te davamızı yüceltecek hizmetlere imza attınız. İnşallah bugün sabahtan itibaren bir araya geldiğimiz yöneticilerimizle hep bu emeği, hep bu fedakarca gayretleri günümüzde taşımanın ve davamızı yeni zaferlere taşımanın istişarelerini gerçekleştirdik." diye konuştu.