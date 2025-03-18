Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı

        Karabük'ün Eflani ve Yenice ilçelerinde sağanağın ardından dolu yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ve Yenice ilçelerinde sağanağın ardından dolu yağdı.

        Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak, Yenice ve Eflani ilçelerinde yerini doluya bıraktı.

        Etkili olan dolunun ardından yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu.

        Valilik, il genelinde bugün yağmur ve sağanak, yarından itibaren karla karışık yağmur ve kar yağmasının beklendiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Karabük'te ormanda bitkin düşen kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler
        Karabük'te ormanda bitkin düşen kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler
        Ormanda bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiler
        Ormanda bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiler
        "SafranTech Takımı", FRC 2025 Türkiye şampiyonu oldu
        "SafranTech Takımı", FRC 2025 Türkiye şampiyonu oldu
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne para ce...
        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne para ce...