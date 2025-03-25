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        Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dikti

        ORHAN KUZU - Karabük'te kız meslek lisesi öğrencileri, okulun mutfağında yaptıkları erişte ve atölyede diktikleri kıyafetlerin de yer aldığı ramazan kolisi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:45
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        Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dikti
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        ORHAN KUZU - Karabük'te kız meslek lisesi öğrencileri, okulun mutfağında yaptıkları erişte ve atölyede diktikleri kıyafetlerin de yer aldığı ramazan kolisi hazırladı.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfağında yapılan erişteler, atölyede dikilen kıyafetler ile hediye çeki ve erzak gibi malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere öğrenciler tarafından paketlendi.

        Ramazanın manevi ikliminde dayanışma ruhu sergileyen 200 öğrenci, onlarca koli hazırladı.

        Öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladıkları ramazan kolilerini ailelere ulaştırdı.

        - "Öğrencilerimiz dört dörtlük hareket ediyorlar"

        Okul müdürü Hüseyin Işıklar, AA muhabirine, meslek liselerinde toplumsal farkındalığın yüksek olduğunu söyledi.

        Eğitimin temel amaçlarından birinin topluma yararlı insanlar yetiştirmek olduğunu belirten Işıklar, "Öğrencilerimiz alanları çerçevesinde hem 'Eğitim Kenti Karabük' hem de 'Ben Her Yerde Varım' projesi çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde bu yönde faaliyetler gerçekleştiriyor." dedi.

        Işıklar, ramazan kolilerinin hazırlanmasında öğrencilerin özveriyle çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz erişte yaptı. Diğer öğrencilerimiz temel ihtiyaç ürünlerini topladı. Hediye kartlar alındı, nakit para toplandı. Öğrencilerimiz her alanda meslek lisesi öğrencisi olduklarını fark ettiriyor. Merhametin dünyayı kurtaracağını düşünerek hareket ediyorlar.

        Moda ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğrencileri de elbise dikerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Tamir olması gereken elbiseleri onardı. Öğrencilerimizin içinde cevher var. Bu cevheri ortaya çıkarmak için bütün öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz seferber oluyor. Biz küçük bir kıvılcım oluyoruz. Öğrencilerimiz dört dörtlük hareket ediyorlar."

        Moda ve Tasarım Teknolojisi Alanı Şefi Gülhan Özdemir de kendilerine bağışlanan kumaşlardan diktikleri giysiler, tadilatını yaptıkları kıyafetlerle çalışmaya katkı sağladıklarını kaydetti.

        - "Ramazanın maneviyatını en üst seviyede hissetmek istiyoruz"

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Zafer Aykan, her yıl hazırlanan ramazan kolileri için erişte yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin çalışmaya severek katıldığını dile getiren Aykan, "Eriştelerin hamurunu öğrencilerimiz hazırlıyor. Pişirmesini, kesimini ve kurutmasını yapıyorlar. Paketleyip ailelere ulaştırıyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında hem manevi iklimi artırmak hem öğrencilerimize birlik ve beraberlik duygularını aşılamak hem de onlarla bu maneviyatı en üst seviyede hissedebilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Öğrenci Nisanur Demir de arkadaşlarıyla hazırladıkları erişteleri öğretmenleriyle kolilediklerini anlatarak, ihtiyaç sahiplerinin sofralarında emeklerinin bulunmasından mutlu olduklarını belirtti.

        Öğrenci Zeynep Ceylan ise çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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