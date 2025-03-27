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        Karabük'te asayiş

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilinin kapısı açık ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 993 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:53
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        Karabük'te asayiş
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilinin kapısı açık ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 993 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada, Adnan Menderes Bulvarı Kireç Kuyusu mevkisinde, aracının kapısı açık giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü ile ilgili yayınlanan görüntüler incelendi.

        İnceleme sonucunda, araç tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sürücüye 993 lira para cezası uygulandı.

        - Safranbolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede operasyon düzenledi.

        Operasyonda 1 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 0,21 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca fişeği ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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