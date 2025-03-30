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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:27
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        100. Yıl Mahallesi 1005 Cadde'deki 4 katlı binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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