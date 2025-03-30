Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
100. Yıl Mahallesi 1005 Cadde'deki 4 katlı binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.