"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu Zeki Demirkubuz olacak

Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde www.altinsafran.org web sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.

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