"26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu Zeki Demirkubuz olacak
Yönetmen Zeki Demirkubuz, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu olacak.
Yönetmen Zeki Demirkubuz, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu olacak.
Safranbolu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk sinemasının usta yönetmeni Demirkubuz'un festivale katılacağı belirtildi.
Son filmi "Hayat"ın gösteriminin ardından sinemaseverlerle buluşacak Demirkubuz'un, sinema yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacağı ve festivalin onur konuğu olacağı aktarıldı.
Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde www.altinsafran.org web sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.