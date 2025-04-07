Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu Zeki Demirkubuz olacak

        Yönetmen Zeki Demirkubuz, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu Zeki Demirkubuz olacak
        ABONE OL

        Yönetmen Zeki Demirkubuz, 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu olacak.

        Safranbolu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk sinemasının usta yönetmeni Demirkubuz'un festivale katılacağı belirtildi.

        Son filmi "Hayat"ın gösteriminin ardından sinemaseverlerle buluşacak Demirkubuz'un, sinema yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacağı ve festivalin onur konuğu olacağı aktarıldı.

        Paylaşımda, festival programı ve detaylı bilginin önümüzdeki günlerde www.altinsafran.org web sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Başına dal düşen ağaç kesim işçisi öldü
        Başına dal düşen ağaç kesim işçisi öldü
        Karabük'te kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi öldü
        Karabük'te kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi öldü
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı
        Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı