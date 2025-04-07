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        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı

        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:51
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        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı
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        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, 47 ilden 414 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi yapıldı.

        Vali Mustafa Yavuz, açılış konuşmasında, 47 ilden gelen sporcu, antrenör, hakem ve idarecilere maç dışındaki zamanlarında Karabük'ü gezerek keşfetmelerini önerdi.

        Karabük'ün güzelliklerini görerek kentten ayrılmaları tavsiyesinde bulunan Yavuz, "6 günün sonunda buradan ayrılırken Karabük'ün kültür elçileri olarak ayrılmanızı, gittiğiniz illerde Karabük'ün güzelliklerini anlatmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona 12 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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