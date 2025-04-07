Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, 47 ilden 414 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi yapıldı.

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