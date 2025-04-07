Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı
Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.
Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, 47 ilden 414 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi yapıldı.
Vali Mustafa Yavuz, açılış konuşmasında, 47 ilden gelen sporcu, antrenör, hakem ve idarecilere maç dışındaki zamanlarında Karabük'ü gezerek keşfetmelerini önerdi.
Karabük'ün güzelliklerini görerek kentten ayrılmaları tavsiyesinde bulunan Yavuz, "6 günün sonunda buradan ayrılırken Karabük'ün kültür elçileri olarak ayrılmanızı, gittiğiniz illerde Karabük'ün güzelliklerini anlatmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyona 12 Nisan'da sona erecek.
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