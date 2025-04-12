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        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:27
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        Safranbolu'da tarihi konaklar karla kaplandı
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        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kar yağışı, dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Safranbolu'da etkili olmaya devam ediyor.

        Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından ayrı güzelliğe büründü.

        Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

        Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Güzergahı kullanan bazı sürücüler, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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