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        Karabük'te, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:10 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:10
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        Karabük'te, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Yenişehir Camisi önünde başladı, Kemal Güneş Caddesi'nde sona erdi.

        Türk ve Filistin bayraklarının yanında dövizler taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Yürüyüşün ardından devam eden programda Filistinli hafız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Basın açıklamasını okuyan İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu söyledi.

        Gazze’deki sağlık altyapısının saldırılar sebebiyle tamamen çöktüğünü belirten Şentürk, "Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği sebebiyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri, barınma alanları da İsrail saldırıları ile tamamen yıkıldı." diye konuştu.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Filistin'de direnenlerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

        Etkinlik, İl Müftü Yardımcısı Ayhan Yalçın'ın yaptığı duayla sona erdi.

        Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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