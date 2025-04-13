Karabük'te, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Yenişehir Camisi önünde başladı, Kemal Güneş Caddesi'nde sona erdi.

Türk ve Filistin bayraklarının yanında dövizler taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından devam eden programda Filistinli hafız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Basın açıklamasını okuyan İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu söyledi.

Gazze’deki sağlık altyapısının saldırılar sebebiyle tamamen çöktüğünü belirten Şentürk, "Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği sebebiyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri, barınma alanları da İsrail saldırıları ile tamamen yıkıldı." diye konuştu.