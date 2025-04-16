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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ebeveynlere yönelik açılan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:54
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        Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ebeveynlere yönelik açılan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları ilgi görüyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ebeveynlerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla başlattığı "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kurslarına bu yıl binden fazla veli katıldı.

        Halk Eğitimi Merkezleri tarafından verilen eğitimlerde, yeni müfredatta yer alan ve öğrenciyi akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönleriyle bütün olarak ele alan "Bütüncül Eğitim Yaklaşımı" benimseniyor.

        Bu kapsamda ebeveynler, çocuk gelişimi, etkili iletişim ve modern eğitim yöntemleri konularında bilinçlendiriliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Ailelerin eğitime katılımı, çocuklarımızın başarısında kritik rol oynuyor. Bu kurslarla velilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak, öğrencilerimizin gelişimine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kursların açılmasında emeği geçen yönetici ve öğretmenleri tebrik eden Akbaş, velilere de kurslara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        - İşçilerden AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'a ziyaret

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bünyesinde faaliyet gösteren taşeron firmalarda çalışan işçiler, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ı ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette işçilerin kadroya geçiş süreciyle ilgili talepleri ve yaşadıkları sorunlar Salt'a iletildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Salt, işçilerin hak arayışına kulak verdiklerini ve konuyu yakından takip edeceklerini belirterek, "Bu ülkenin temel direği emekçilerdir. Biz de Karabük'te her zaman işçimizin yanında, emeğin safında durmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimizin haklı taleplerinin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

        Konunun hem sendika tarafıyla hem de KARDEMİR yönetimiyle görüşüleceğini aktaran Salt, "Tüm taraflarla gerekli temasları kuracağız. Adaletli çözüm için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu sürecin emekçi kardeşlerimizin lehine sonuçlanması için gereken tüm adımları atacağız. İşçi kardeşlerimize kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci en sağlıklı şekilde yöneteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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