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        Karabük'te referandumla mahalleden köye dönüşen Cemal Ovası'nda açılış töreni düzenlendi

        Karabük'te referandum sonucu mahalleden köye çevrilen yerleşim birimi için açılış programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:22
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        Karabük'te referandumla mahalleden köye dönüşen Cemal Ovası'nda açılış töreni düzenlendi
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        Karabük'te referandum sonucu mahalleden köye çevrilen yerleşim birimi için açılış programı yapıldı.

        Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi'nin Cemal Ovası köyü olması için 9 Temmuz 2023'te referandum gerçekleştirildi. Referandumun ardından 26 Temmuz 2024'te kurulan Cemal Ovası köyü, Karabük merkeze bağlı 38'inci, ilin ise 278'inci köyü oldu.

        Vali Mustafa Yavuz, törende yaptığı konuşmada, köylerin Osmanlı Devletinden bugüne gelen tarihi yapıya sahip olduğunu belirtti.

        Köylerde demokrasinin kurallarının doğrudan işlediğini anlatan Yavuz, "Köylerde katılımcı demokrasi işler. Cemal Ovası köyü aileye yeni katılan köy oldu. Bu bizlere büyük sorumluluklar yükledi. Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermek hepimizin boynunun borcu oldu. El ele vererek köyümüzdeki vatandaşlarımızın daha gelişmiş ortamda yaşamaları için katkı sağlarız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, köy tüzel kişiliğinin, uzun hukuki ve idari mücadelenin sonunda kazanıldığına değinerek, "Elimizden geldiğince katkı sunmaya çaba harcadık. Nihayetinde Karabük genelindeki 277 köye bir köy daha eklenmiş oldu." diye konuştu.

        CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şehirdeki yaşamın gittikçe zorlaşması nedeniyle köylerin günümüzde daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Tarım ve hayvancılığı geliştirmek önemli. Bu güzide köyümüzde istihdamı geliştirecek, üretimi artıracak tarzda hamleleri hep beraber başaracağımıza gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Köy muhtarı Hayri Çalışkan da hayatının en anlamlı günlerinden birisini yaşadığını, uzun ve meşakkatli sürecin ardından hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

        Kurdele kesilip duaların yapıldığı açılışa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ile köy sakinleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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