Karabük'te referandumla mahalleden köye dönüşen Cemal Ovası'nda açılış töreni düzenlendi

Karabük'te referandum sonucu mahalleden köye çevrilen yerleşim birimi için açılış programı yapıldı.

Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi'nin Cemal Ovası köyü olması için 9 Temmuz 2023'te referandum gerçekleştirildi. Referandumun ardından 26 Temmuz 2024'te kurulan Cemal Ovası köyü, Karabük merkeze bağlı 38'inci, ilin ise 278'inci köyü oldu.

Vali Mustafa Yavuz, törende yaptığı konuşmada, köylerin Osmanlı Devletinden bugüne gelen tarihi yapıya sahip olduğunu belirtti.

Köylerde demokrasinin kurallarının doğrudan işlediğini anlatan Yavuz, "Köylerde katılımcı demokrasi işler. Cemal Ovası köyü aileye yeni katılan köy oldu. Bu bizlere büyük sorumluluklar yükledi. Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermek hepimizin boynunun borcu oldu. El ele vererek köyümüzdeki vatandaşlarımızın daha gelişmiş ortamda yaşamaları için katkı sağlarız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, köy tüzel kişiliğinin, uzun hukuki ve idari mücadelenin sonunda kazanıldığına değinerek, "Elimizden geldiğince katkı sunmaya çaba harcadık. Nihayetinde Karabük genelindeki 277 köye bir köy daha eklenmiş oldu." diye konuştu.