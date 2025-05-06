Karabük'te kayıp hayvanlarını aramaya giden kişi ormanda ölü bulundu
Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Kadıköy köyündeki evinden dün kayıp hayvanlarını aramak için ayrılan Sabri Yılmaz'ın (69) geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu mensuplarının katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Yılmaz, arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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