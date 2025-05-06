Karabük'te kayıp hayvanlarını aramaya giden kişi ormanda ölü bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu mensuplarının katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

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