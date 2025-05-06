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        Karabük'te kayıp hayvanlarını aramaya giden kişi ormanda ölü bulundu

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:59
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        Karabük'te kayıp hayvanlarını aramaya giden kişi ormanda ölü bulundu
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

        Kadıköy köyündeki evinden dün kayıp hayvanlarını aramak için ayrılan Sabri Yılmaz'ın (69) geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AFAD gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu mensuplarının katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

        Yılmaz, arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

        Yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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