Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ilçede operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı, alan tarama cihazı, 7 alan tarama çubuğu, 4 el dedektörü, 2 bilgisayar, su arama cihazı, akü ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Karabük'te şehit anneleri yemekte buluştu
        Karabük'te şehit anneleri yemekte buluştu
        Tek katlı ahşap evde yangın
        Tek katlı ahşap evde yangın
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Köy yolunda koşan ayı kamerada
        Köy yolunda koşan ayı kamerada