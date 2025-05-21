Karabük'te amatör lig maçının ardından arbede yaşandı
Karabük'te oynanan Karabük 1. Amatör Futbol ligi Play-Off final maçının ardından arbede yaşandı.
Karabük'te oynanan Karabük 1. Amatör Futbol ligi Play-Off final maçının ardından arbede yaşandı.
Safranboluspor ile Eskipazar Belediyespor arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan Karabük 1. Amatör Futbol Ligi Metin Güney sezonu Play-Off final maçından sonra tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Safranboluspor, Karabük 1. Amatör Ligi şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off karşılaşmasında Eflanispor ile mücadele etmeye hak kazandı.
Karşılaşma 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yapılacak.
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