TESK Genel Başkanı Palandöken, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantıya katılmak için dün Karabük'te bulunan Palandöken, Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Ardından Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Palandöken, daha sonra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile makamında görüştü.

Karabük Esnaf Odaları Birliğine de ziyarette bulunan Palandöken, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden esnafın katılımıyla düzenlenen "Bölge Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi Toplantısı"na katılımının ardından programını tamamladı.