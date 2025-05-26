Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel tatlarından olan "Yazıköy keşkeği" fırına verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 08:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel tatlarından olan "Yazıköy keşkeği" fırına verildi.

        Valilik koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde yapılan ekinlikte, köy sakini İbrahim Aktaş ve protokol üyeleri, Yazıköy keşkeğini fırına verdi.

        Pişirilme süresi 16 saat olan keşkek, fırından çıkarıldıktan sonra etkinlikler kapsamında davetlilere ikram edilecek.

        Etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Kemal Akgül, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koo​rdinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Hüseyin Emre Erol da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 81!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 81!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!

        Benzer Haberler

        Karabük'te fırtınada ağaçlar devrildi
        Karabük'te fırtınada ağaçlar devrildi
        Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
        İki otomobilin çarpşıtığı kaza kamerada
        İki otomobilin çarpşıtığı kaza kamerada
        Milletvekili Şahin, AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Topla...
        Milletvekili Şahin, AK Parti Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Topla...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karabük'te konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Karabük'te konuştu: