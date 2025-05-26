Karabük'ün yöresel lezzeti "Yazıköy keşkeği" fırına verildi

Etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Kemal Akgül, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koo​rdinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Hüseyin Emre Erol da katıldı.

Pişirilme süresi 16 saat olan keşkek, fırından çıkarıldıktan sonra etkinlikler kapsamında davetlilere ikram edilecek.

Valilik koordinasyonunda Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde yapılan ekinlikte, köy sakini İbrahim Aktaş ve protokol üyeleri, Yazıköy keşkeğini fırına verdi.

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