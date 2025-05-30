Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te dere kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te dere kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Tamuşlar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile eşi Z.T, çocukları N.T. (13), A.T. (10) ve kayınvalidesi M.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"

        Benzer Haberler

        Karabük'te toprak kayması; köy yolu kapandı
        Karabük'te toprak kayması; köy yolu kapandı
        Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı
        Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı
        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tu...
        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tu...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
        Karabük'te ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa