Karabük'te dere kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Tamuşlar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Z.T, çocukları N.T. (13), A.T. (10) ve kayınvalidesi M.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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