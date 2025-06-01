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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:13 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:20
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        K.A. idaresindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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