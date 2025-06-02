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        Karabük'te öğrenciler Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti

        Karabük Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4003-B "Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz" projesi kapsamında öğrenciler için bilimsel ve kültürel içerikli saha gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:56
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        Karabük'te öğrenciler Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti
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        Karabük Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4003-B "Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz" projesi kapsamında öğrenciler için bilimsel ve kültürel içerikli saha gezisi düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında öğrenciler, Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Gezi süresince öğrenciler, arkeolojik kazı alanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Tarihi yapılar, mozaikler ve koruma altındaki eserler hakkında bilgi aldı.

        Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen gezi, öğrencilerin hem tarihi mirasla tanışmasına hem de bilimsel gözlem becerilerini geliştirmesine katkı sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, TÜBİTAK destekli projeyle gençleri bilimle, kültürle ve tarihle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Karabük Belediyesi olarak sadece şehir yaşamını değil, eğitim ve kültür altyapısını da güçlendiren çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek bizim için en anlamlı yatırımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

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