Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karabük'te konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tek hedefimiz var: Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak, onları ileriye götürecek, çocuklarımıza güzel ülke bırakacak çalışmaları vaktimiz, sağlığımız, ufkumuz ve görevimiz el verdiği sürece yerine getirmek." dedi.

Eflani ilçesindeki Barış Efe Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Yumaklı, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek kazasız, belasız güzel bayram geçirmeyi diledi.

Yumaklı, Karabük için çalışıldığına şahit olduğunu belirterek, kentin potansiyelinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili ciddi gayret içinde olunduğunu söyledi.

AK Parti öncesi Türkiye'nin duruma değinen Yumaklı, AK Parti iktidarları döneminde 23 yılda her alanda önemli gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin Togg'u yollarda, TCG Anadolu Mavi Vatan'da. Bu ülkenin evlatları, dünyadaki akranlarıyla artık teknolojide yarışır hale gelmişler. Bizler, artık ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda ve nezdinde bütün dünyada herhangi bir problem olduğunda kendisine bakılan, sözüne itibar edilen ve adaletinden şüphe edilmeyen bir ülke olmuşuz. İtibarımız ve memleketimizin insanın kendine güveni anlamında geldiğimiz noktada hep iyiyken bugün bunların hepsini geri döndürmekle alakalı çaba ve gayret içerisinde olanlar var. Bunları da asla unutmayalım. Bugün ortalıklara saçılan rezillikleri görüyoruz maalesef."

Yumaklı, daha çok çalışmaları gerektiğine, dünyanın değiştiğine işaret ederek, "Hepimizin geleceğe dair, çocuklarımızın geleceğine dair Türkiye Yüzyılı dediğimiz, sadece slogandan ibaret değil bir ufku, ideali, vizyonu ifade eden, o temel meseleye katkıda bulunma zamanı. Bunun için mecburuz çünkü çocuklarımızın geleceği de buna bağlı." dedi. - "Güçlü olmak zorundayız" Yapılması ve geliştirilmesi gereken hususları milletle yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti: "Tek hedefimiz var: Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak, onları ileriye götürecek, çocuklarımıza güzel ülke bırakacak çalışmaları vaktimiz, sağlığımız, ufkumuz ve görevimiz el verdiği sürece yerine getirmek. Bunlar için de sizlerden tek istirhamımız var: Bizlere dua edin, bizim yanımızda, arkamızda olun. 2 yıl içerisinde yerle bir olmuş 11 şehri ayağa kaldıran bu ülke aynı zamanda yatırımlarına, dünyada söz sahibi olmaya devam ediyorsa mazlumların ve mağdurların gözleri bu ülkedeyse o zaman bunu devam ettirmek, daha da ileriye götürmek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek zorundayız, başka hiçbir şansımız yok. Niye bunu söylüyorum? Hepimiz her vakit ekmek kuyruğunda bombalanan Gazze'deki o yavruları görüyoruz. İçi acımayan, içi parçalanmayan var mı? Emin olun fırsatını bulsalar bizi de besbeter ederler. Onun için güçlü olmak zorundayız."