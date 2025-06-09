Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasında
Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alandan gelen ayı, bir evin yakınlarında dolaşmaya başladı.
Evin bahçe kapısına yaklaşan ayı, kısa süre bekledikten sonra kapıyı tutup açmaya çalıştı.
Kapıyı kısmen açan ayı, bir anda panikleyerek hızla geldiği yöne doğru kaçtı.
Ayının kapıyı açmaya çalıştığı anlar ise evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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