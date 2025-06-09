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        Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasında

        Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:10
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        Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasında
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        Karabük'te ayının bahçe kapısını açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alandan gelen ayı, bir evin yakınlarında dolaşmaya başladı.

        Evin bahçe kapısına yaklaşan ayı, kısa süre bekledikten sonra kapıyı tutup açmaya çalıştı.

        Kapıyı kısmen açan ayı, bir anda panikleyerek hızla geldiği yöne doğru kaçtı.

        Ayının kapıyı açmaya çalıştığı anlar ise evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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