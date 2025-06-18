Karabük'te çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
Yazıköy köyünde bir kişi evinin önünde anız ateşi yaktığı sırada kıvılcım otluk alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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