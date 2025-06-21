Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren araçlara 19 bin 197 lira ceza kesildi
Karabük'te konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara toplam 19 bin 197 lira para cezası kesildi.
Karabük'te konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara toplam 19 bin 197 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi'nden başlayarak 5000 Evler Mahallesi Kanyon Köprü yakınlarına kadar olan yolda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlarla ilgili gelen ihbar, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi.
Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 11 aracı tespit etti.
Araçların plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 19 bin 197 lira idari para cezası uygulandı.
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