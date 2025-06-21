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        Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren araçlara 19 bin 197 lira ceza kesildi

        Karabük'te konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara toplam 19 bin 197 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:46 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:46
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        Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren araçlara 19 bin 197 lira ceza kesildi
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        Karabük'te konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara toplam 19 bin 197 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi'nden başlayarak 5000 Evler Mahallesi Kanyon Köprü yakınlarına kadar olan yolda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlarla ilgili gelen ihbar, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

        Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 11 aracı tespit etti.

        Araçların plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 19 bin 197 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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