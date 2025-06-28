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        Karabük'te yeni yurt inşaatı yükseliyor

        Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde 2017'de inşasına başlanmasına rağmen hukuki ve teknik nedenlerle tamamlanamayan öğrenci yurdu projesinde çalışmalar yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:41
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        Karabük'te yeni yurt inşaatı yükseliyor
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        Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde 2017'de inşasına başlanmasına rağmen hukuki ve teknik nedenlerle tamamlanamayan öğrenci yurdu projesinde çalışmalar yeniden başladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, uzun süredir atıl durumda kalan yurdun, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt’ın yoğun girişimleri ve takibi sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığınca toplam 425 milyon lira bedelle yeniden ihale edildiği belirtildi.

        İhalenin ardından yüklenici firma tarafından inşasına başlanan ve 500 öğrenci kapasiteli olacak şekilde planlanan yapının, tamamlandığında Karabük’ün en modern yurtlarından biri olacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İki bloktan oluşacak yapının kampüs alanında sosyal tesis, açık spor alanları ve çevresel donatılar da yer alacak. Yurt inşaatı, ihale şartnamesine göre 300 gün içerisinde tamamlanarak öğrencilere hizmet vermeye başlayacak. Yurt inşaat sahasında incelemelerde bulunan Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’den proje hakkında detaylı bilgi aldı. Karabük’te öğrenci barınma kapasitesini önemli ölçüde artıracak bu yatırımın, aynı zamanda sosyal ve sportif donatılarıyla gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlaması bekleniyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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