Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Ehliyetsiz sürücü S.S'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 77 bin 976 lira idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

"Dur" ikazına uymayan sürücü, 2'si ekip aracı olmak üzere 4 araca çarptı.

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