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        Karabük'te bahçeye giren panelvandaki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te panelvanın bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:19
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        Karabük'te bahçeye giren panelvandaki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te panelvanın bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        R.A. idaresindeki bir kargo firmasına ait 41 L 8682 plakalı panelvan, Öğlebeli Mahallesi Tunahan Caddesi'nde sürücünün araçtan inmesinin ardından hareket etmeye başladı.

        Bir süre ilerleyen panelvan, bir evin bahçesindeki tel örgülere çarparak durdu.

        Aracı durdurmak isterken düşen sürücü ile panelvandaki H.Ş. (83) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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