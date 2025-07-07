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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:28
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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Musalla Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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