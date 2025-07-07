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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere hayırseverlerin destekleriyle alınan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 29 aracın hizmete alınma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:48
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        Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere hayırseverlerin destekleriyle alınan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 29 aracın hizmete alınma töreni düzenlendi.

        Valilik 3 Nisan Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Birisi jandarma teşkilatı 28'si emniyet teşkilatı olmak üzere 29 aracın hizmete alındığını belirten Yavuz, "Suç ve suçlularla mücadele sadece insan kaynağıyla olmuyor. Biz onların daha rahat koşullarda suç ve suçlularla mücadelesine destek vermek açısından araç, gereç ve teçhizat anlamında da desteklememiz lazım. Aslında devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergiliyoruz." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de emniyet teşkilatının öncelikli görevinin suçların oluşmadan önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi olduğunu ifade etti.

        Yeni araçların teknolojik donanımıyla suç ve suçluyla mücadelede önemli avantajlar sağlayacağını dile getiren Köse, "Şehrimizin sokaklarını daha güvenli ve huzurlu hale getirmek için yeni araçların büyük desteğini göreceğiz. Bu araçlarla ekip sayımız 197'ye yükseldi. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından hayırseverlere teşekkür belgeleri Vali Yavuz tarafından takdim edildi.

        İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua edilerek temsili anahtar teslimi yapılan araçlar görev yerlerine sevk edildi.

        - Karabük'te köy yollarına sıcak asfalt serimi sürüyor

        Karabük İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında, köy yolarına bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi devam ediyor.

        İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AA muhabirine, Eflani ilçesine bağlı Çal-Göller-Saraycık köyleri grup yolunda 12 bin 800 metrelik sıcak asfalt çalışmasını dün itibariyle tamamladıklarını söyledi.

        Daha önce Eflani ilçesine bağlı Halkevli-Mülayim köyleri grup yolunda 15 kilometre sıcak asfalt serimi yaptıklarını hatırlatan Sözen, "Eflani'de asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Yarın Ovacık'ta sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. İlçe ilçe devam ediyoruz. Artık asfaltı satın almıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Bu sene sıcak asfalt seriminde rekor kıracağımızı düşünüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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