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        Karabük'te devrilen motorlu bisikletteki 6 kişi yaralandı

        Karabük'te motorlu bisikletin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:22
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        Karabük'te devrilen motorlu bisikletteki 6 kişi yaralandı
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        Karabük'te motorlu bisikletin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        N.S.S. idaresindeki 78 ABZ 594 plakalı motorlu bisiklet, Kapullu-5000 Evler bağlantı yolunda devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki D.B. (35), E.N.B. (5), E.Ş. (9), E.Ş. (8) ve M.S. (4) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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