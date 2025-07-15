Karabük'te bisikletiyle park halindeki otomobile çarpan çocuk yaralandı
Karabük'te park halindeki otomobile çarpan bisikletteki çocuk yaralandı.
Karabük'te park halindeki otomobile çarpan bisikletteki çocuk yaralandı.
G.B. (12) idaresindeki bisiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 48. Sokak'ta, park halindeki 78 SH 093 plakalı otomobile çarptı. Kazada, bisikletli çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.