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        Karabük'te bisikletiyle park halindeki otomobile çarpan çocuk yaralandı

        Karabük'te park halindeki otomobile çarpan bisikletteki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:56
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        Karabük'te bisikletiyle park halindeki otomobile çarpan çocuk yaralandı
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        Karabük'te park halindeki otomobile çarpan bisikletteki çocuk yaralandı.

        G.B. (12) idaresindeki bisiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 48. Sokak'ta, park halindeki 78 SH 093 plakalı otomobile çarptı. Kazada, bisikletli çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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