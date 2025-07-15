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        Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:29
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        Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yavuz, mesajında, 15 Temmuz'un FETÖ ihanetinin en karanlık yüzüne karşı, imanın ve direnişin en berrak cevabının verildiği, her sokağın cepheye, her meydanın kaleye dönüştüğü kutlu bir diriliş gecesi olduğunu belirtti.

        O gece Anadolu'nun her karış toprağının yüreklerde tutuşan vatan ateşiyle birer cepheye, milletin haykırışıyla birer zafer meydanına dönüştüğünü anlatan Yavuz, "İşgalcilere direnen o büyük ruh Çanakkale'de siper kazmış, Sakarya'da istiklal demiş, Dumlupınar'da istikbali seçmiş ecdadımızın kanından ve imanından doğan aynı ruhtur. 15 Temmuz'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü bir an bile unutmayan cesur Türk milleti, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, meydanlarda 'Özgürlüğün Adı Türkiye!' diye haykırarak millet iradesini bayraklaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da 15 Temmuz'a ilişkin mesaj yayımladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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