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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:44
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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Abdullar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlükleri arazözleri, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        - "Yangına 18 araç ve 60 personelle müdahale edildi”

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, yangına 18 araç ve 60 personelle müdahale edildiğini söyledi.

        Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de geldiğini belirten Yavuz, "Yangında yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz. Kurumlarımızın koordineli çalışması oldu. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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