Karabük Belediyesi filosuna 9 yeni araç ekledi

Karabük'te vatandaşa dokunan her alanda gözle görülür gelişmeler kaydettiklerini aktaran Çetinkaya, "Araç filomuzun güçlendirilmesiyle temizlik çalışmalarımız daha hızlı, yollarımız daha güvenli ve altyapı hizmetlerimiz daha etkin hale gelecek." ifadesini kullandı.

Envantere eklenen 2 çöp kamyonu, 1 yol süpürme aracı, 1 greyder, 1 beko loder, 1 kamyon, 1 panelvan, 1 kamyonet ve 1 cenaze aracı, ilgili birimlere teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosu yenileniyor.

Karabük Belediyesi, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi.

