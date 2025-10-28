Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:38
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu bulundurdukları ve satışını yaptıkları iddiasıyla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 95 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram marihuana, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        İşlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

