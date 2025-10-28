Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu bulundurdukları ve satışını yaptıkları iddiasıyla 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, 95 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram marihuana, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
İşlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
