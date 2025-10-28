Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, 95 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram marihuana, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu bulundurdukları ve satışını yaptıkları iddiasıyla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

