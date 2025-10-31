Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te altyapı çalışması yapılıyor

        Karabük Belediyesi tarafından altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:12
        Karabük Belediyesi tarafından altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi'nde başlatılan faaliyetler kapsamında kanalizasyon hattı yenileniyor.

        Bölgede 2 bin metrelik yeni bulvar düzenlemesi, dere ıslahı, görsel iyileştirme uygulamaları, asfalt serimi, kaldırım yenileme, peyzaj düzenlemeleri ve yeni nesil aydınlatma sistemlerinin kurulumu gibi uygulamalar da eş zamanlı olarak tamamlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Haziran'ın sonunda başladıkları çalışmalarda sona gelindiğini belirten Çetinkaya, "Buranın estetik çalışmalarına başlayacağız. Şehir Parkı ile cadde bütünleşecek. Işıl ışıl, tertemiz bir cadde olacak." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaların olduğu bölgedeki esnafların sorunlarının da ortadan kalkacağını aktaran Çetinkaya, 15 günde kalan bölümün tamamlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

