        Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi

        Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde "Safran İmecesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:42 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:42
        Karabük'te "Safran İmecesi" etkinliği düzenlendi
        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde "Safran İmecesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programda, katılımcılar Gayza köyündeki Safranova sahasında safran hasadı yaptı.

        Etkinlikte Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ile Safranbolu Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül tarafından katılımcılara safran tarlasında uygulamalı safran dikim süreci gösterilerek, bitkinin toplanışından işlenmesine, kurutulmasından saklanmasına kadar tüm aşamalar anlatıldı.

        Safran çiçeğini toplama ve içindeki lifleri ayıklama işlemleriyle süren etkinlikte, safranla yapılan ürünlerin tanıtımı, ikramı ve atölye etkinlikleri düzenlendi.

        Etkinliğe katılan oyuncu Erdem Ergüney, gazetecilere, Safranbolu'ya ilk kez geldiğini, ilçenin tarihi dokusunu çok beğendiğini söyledi.

        Ergüney, etkinlikte kendilerine safranla ilgili pek çok bilginin anlatıldığını belirterek, "Anladım ki safran çok nazlı bir bitki. Bitkinin belirli zamanda dikilmesi gerekiyor, belirli zamanda ürün hasadının yapılması gerekiyor. Nihayetinde şunu anladım ki bu ülkede olmamıza rağmen bu kadar değerli bir şey olmasına rağmen safran hakkında hiçbir şey bilmiyormuşuz." ifadelerini kullandı.

