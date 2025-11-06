Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:42
        Karabük'te minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki 41 BAP 733 plakalı minibüs, Kapullu Caddesi'nde G.Y. yönetimindeki 34 EKF 023 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücü G.Y. ile yanındaki F.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

