Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi, aşevi hizmetleri kapsamında her gün vatandaşa sıcak yemek, çorba ve kumanya desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, her gün yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek, mobil çorba aracıyla 500 kişiye çorba, her ay ise 400 aileye kumanya paketi ulaştırıyor.

Yemekler, hijyenik koşullarda hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, aşevi hizmetlerinin kentte sosyal yardımlaşma bilincini güçlendirdiğini belirterek, "Ekiplerimiz her gün yüzlerce hemşehrimize ulaşıyor. Bu çalışmalar, Karabük'te paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor. Vatandaşlarımızın yanında olmayı, gönüllere dokunan hizmetler üretmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Eskipazar'ın zengin mineralli kızıl kaplıcası sağlık sunuyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya Kızıl Kaplıcası, doğal mineralli sıcak su kaynaklarıyla hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sunuyor.

İlçeye bağlı İmanlar köyü sınırlarında yer alan kaplıca, jeotermal zenginliği, temiz havası ve doğayla iç içe konumuyla misafirlerine sağlık dolu deneyim sunuyor. Kaplıca, sahip olduğu 37 derece sıcaklıktaki doğal termal suyu ve zengin mineral içeriğiyle şifa dağıtan kaynak olarak kabul ediliyor. Doğanın içinde, traverten oluşumlarıyla çevrili kaplıca, hem fiziksel rahatsızlıkların tedavisine destek oluyor hem de ruhsal dinginlik sağlıyor. Termal suyun içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, sodyum ve diğer faydalı mineraller, vücut fonksiyonlarını dengelemeye, hücre yenilenmesini hızlandırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlıyor. Akkaya Kızıl Kaplıcası işletmecisi Cihat Kara, AA muhabirine, suyun özelliğinin kızıl kaplıca yani demir oksitli olduğunu söyledi. Özel bir su olduğunu belirten Kara, "Hızlı etki etme özelliğine sahip. Diğer kaplıcalardan ayrı bir durumu var çünkü sonuçta oksitleniyor. Kas iskelet yapısına iyi geliyor. Cilt hastalıklarına karşı etkili." dedi.