Karabük'te düzenlenen sempozyumda Anadolu'nun kültürel mirası kaşık üzerinden ele alınıyor

Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Kaşık Sempozyumu 2025-Kaşığın İzinde: Kültür, Toplum ve Sofralar Arasında" Sempozyumu başladı.

Turizm ve Gastronomi Bilimleri Araştırmaları Komisyonu (TBGA) tarafından organize edilen sempozyum, Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Safranbolu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Anadolu'nun kültürel mirası "kaşık" simgesi üzerinden disiplinler arası yaklaşımla ele alınıyor.

- " Milletimizin geçmişten günümüze getirdiği değerler çok kıymetli"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılışta yaptığı konuşmada, kaşığın Türk kültürünün önemli öğelerinden biri olduğunu söyledi.

Sempozyumda sanatın, sevginin, estetiğin ve emeğin değer bulduğunu belirten Kırışık, "Kültürümüz binlerce yıldır süzüle süzüle, milletimizin değerleriyle işlene işlene, geliştirile geliştirile günümüze kadar gelmiştir. Milletimizin geçmişten günümüze getirdiği değerler çok kıymetli." dedi.

Kırışık, sempozyumda sergilenen örnek kaşıklara baktıklarında, sanatı, inceliği, zarafeti ve manayı gördüklerinde bambaşka bir dünyanın kapısına geldiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"En ufak bir eseri yaparken bile onun hem sağlam hem de güzel olmasına çok büyük önem veren milletimiz, kaşığa bile çok farklı anlamlar, değerler, sanat ve güzellikler yüklemiş. Kaşık Sempozyumu'nu kültürümüzün geliştirilmesinin ve korunmasının bir aşaması olarak kabul edelim. İnşallah bundan sonra bütün değerlerimizi geleceğe daha canlı, daha güçlü ve dünyaya örnek olacak şekilde geliştirmeye devam edelim."

TGBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Karabük Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin çıktısı olarak ve oradan ilham alınarak bu sempozyumun gerçekleştirildiğini belirtti.

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin'in mesajının okunduğu açılışta UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fahri Dağı da konuşma yaptı.