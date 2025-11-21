Habertürk
        Karabük Haberleri

        Safranbolu'da tarihi konak yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 07:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 07:18
        Safranbolu'da tarihi konak yandı
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

        Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında konakta bulunan 5'i çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

