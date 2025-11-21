Safranbolu'da tarihi konak yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında konakta bulunan 5'i çocuk 7 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.
