Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 280 konut, yarın hak sahiplerine teslim edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 280 konut, yarın hak sahiplerine teslim edilecek.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Ferhat Salt, Kartaltepe TOKİ Projesi'nin tamamlandığını, vatandaşların evlerine kavuşacağını bildirdi.

        Konutların anahtarlarını teslim ederek bu mutluluğu birlikte paylaşacaklarını aktaran Salt, hemşehrilerini yeni yuvalarına kavuşturmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

        Salt, Karabük'te vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Şehrimize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını her daim gündemde tutarak bu projenin gerçekleşmesine verdikleri emek için Valimiz Mustafa Yavuz'a, milletvekillerimiz Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç'a ve Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anahtar teslim töreni yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

        - Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor

        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telesiyej ve teleski gibi mekanik sistemlerin bakım, kontrolleri daha önce tamamlandı.

        Tesisin pistlerindeki aşınma, bozulmaların giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

        Pistlerde yürütülen faaliyetlerde, malzeme, makine ve teknik destek işlemleri İl Özel İdaresi ekiplerince yapılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve beraberindeki Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Kayak Merkezi Tesis Amiri ve Kurum Mühendisi Zekeriya Şahan ve ilgili personelle alanda incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Karabük'ün Ekim ayı ihracatı 32,9 milyon dolar oldu
        Karabük'ün Ekim ayı ihracatı 32,9 milyon dolar oldu
        Karabük Belediyesi ve Başkent EDAŞ'tan 140 milyon TL'lik altyapı yatırımı
        Karabük Belediyesi ve Başkent EDAŞ'tan 140 milyon TL'lik altyapı yatırımı
        Karabük'te şehit Nuri Özcan'ın ailesine şehadet belgesi takdim edildi
        Karabük'te şehit Nuri Özcan'ın ailesine şehadet belgesi takdim edildi
        Karabük Belediyesi ile Başkent EDAŞ arasındaki altyapı işbirliği sürüyor
        Karabük Belediyesi ile Başkent EDAŞ arasındaki altyapı işbirliği sürüyor
        Karabük'teki Yenişehir Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
        Karabük'teki Yenişehir Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
        84 yıllık camide restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı
        84 yıllık camide restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı