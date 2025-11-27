Karabük'te AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi açıldı

Karabük'te, AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İl Özel İdaresi binası önündeki açılış programında konuşan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Bakanlık olarak yeni kooperatif türlerinin Türkiye'de geliştirilmesine yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yakın zamanda Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Kooperatifler Stratejisi yayınladıklarını belirten Ayanoğlu, bakım ekonomisinin de son zamanlarda önemli gündem konularından biri olduğunu kaydetti.

Kooperatiflerin bakım ekonomisinde yer alabilmesini sağlamak adına çeşitli politika çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Ayanoğlu, "Bu anlamda AYKA Kooperatifi de hem bir ilki temsil ediyor olması açısından bizim için önemli hem de örnek teşkil edeceksiniz. Bakım ekonomisi konusunda bundan sonra kurulacak kooperatiflerin kuruluşlarına da inşallah sizleri örnek alacaklar. Başarılar temenni ediyorum. Bakanlığımızın her türlü desteği sizlerle olacak." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel ise Karabük olarak yaşlı nüfusta Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olduklarını, bundan dolayı yaşlı bakım merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş da kooperatifçiliğin güzel ve doğru insanlar tarafından yapıldığında çok verimli olduğunu anlattı.

Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın ise AYKA Yaşlı Bakım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin alanında Türkiye'de ilk olduğunu vurgulayarak, bölüm mezunu olan öğrencilerin kendi mesleğini yapmasını amaçladıklarını dile getirdi.

AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selva Seza Candan da yaptıkları araştırmalarda Türkiye'de hızla artan yaşlı nüfusun ihtiyaçları ile yaşlı bakım bölümü mezunu gençlerin istihdam sorununun görüldüğünü söyledi.

Bu iki ihtiyacı bir araya getiren çözüm üretmek amacıyla aralarında yaşlı bakım bölümü ve sağlık alanında akademisyenlerin de bulunduğu 7 girişimci gönüllü ortak olarak 14 Mayıs'ta yola çıktıklarını belirten Candan, "AYKA, yalnızca bir isim değil bir düşüncenin, bir idealin kısa ifadesidir. Aktif yaşlanma ve kuşaklar arası aktarım kavramlarının baş harflerinden oluşan AYKA, aydınlık kadınlar, aydınlık Karabük ifadesinin de bir kısaltmasıdır. Bizler Türkiye'de ilk ve tek olan bu kadın girişimi yaşlı bakım modelini Karabük'te başlattık. Hedefimiz, bu modeli Türkiye'nin dört bir yanına yaymak ve yaşlıların, alan mezunu yaşlı bakım teknikerleri tarafından bakım almasını sağlayacak yeni politika ve stratejilerin oluşmasına öncülük etmektir." ifadelerini kullandı.