        Karabük Haberleri

        Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

        Karabük'te bir üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:22
        Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
        Karabük'te bir üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu.

        100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.

        Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

