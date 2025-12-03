Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.