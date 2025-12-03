Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:04
        100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlen program öncesinde, Safranbolu Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan sergi gezildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda engelli yakını Elif Altunsoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi, merkez sakinleri piyano, koro ve keman gösterisi sundu.

        Ardından özel gereksinimli bireyler için hizmet veren kurum ve merkezler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

        Program sonunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nca gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmelerde erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurumlara Vali Mustafa Yavuz belgelerini takdim etti.

        Programa, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Karabük Baro Başkanı Emrah Köklü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kurtuluş Çavuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileler ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

