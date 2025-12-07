Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfa'yı 69-61 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfa'yı 69-61 yendi.

        Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 33-32 geride giren ev sahibi ekip, son çeyrekte öne geçerek müsabakayı 69-61 kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı
        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Karabük Üniversitesinde "Çin Bilim Politikası Raporu" tanıtıldı
        Karabük Üniversitesinde "Çin Bilim Politikası Raporu" tanıtıldı
        KBÜ'de Dünya Engelliler Günü için kapsamlı program düzenlendi
        KBÜ'de Dünya Engelliler Günü için kapsamlı program düzenlendi
        KBÜ'de senato toplantısında üniversitenin yükselen markaları gündeme geldi
        KBÜ'de senato toplantısında üniversitenin yükselen markaları gündeme geldi