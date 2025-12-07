Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfa'yı 69-61 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 33-32 geride giren ev sahibi ekip, son çeyrekte öne geçerek müsabakayı 69-61 kazandı.
